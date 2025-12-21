 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Барселона» завершила 2025 год на первом месте в чемпионате Испании

«Барселона» завершила 2025 год на первом месте в Ла Лиге
«Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 2:0 и закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги
Фото: Alex Caparros / Getty Images
Фото: Alex Caparros / Getty Images

«Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голы забили Рафинья (12-я минута, пенальти) и Ламин Ямаль (63).

Под конец первого тайма защитник «Барселоны» Ренату Вейга получил прямую красную карточку и был удален с поля. 

«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ
Спорт
Фото:Global Look Press

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в чемпионате, укрепив лидерство в турнирной таблице Ла Лиги (46 очков). В то же время, «Вильярреал» прервал серию из шести побед, оставшись на четвертой позиции с 35 очками.

В следующем матче чемпионата «Барселона» 3 января на выезде встретится с «Эспаньолом», «Вильярреал» в этот же день сыграет против «Эльче».

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Футбол ФК Барселона чемпионат Испании по футболу
