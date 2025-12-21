 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,1 x 3,15 2 3,85 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,57 x 4,05 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,2 x 3,8 2 3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом

Призер Олимпиады Галлямов снял медаль ЧР из-за недовольства результатом
Фигурист Александр Галлямов, завоевавший серебряную медаль на чемпионате России, выразил недовольство своими результатами, назвав их «абсурдом». Во время круга почета он снял с себя награду
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российский фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщают «РИА Новости».

В субботу, 20 декабря, Галлямов и Анастасия Мишина завоевали серебро на чемпионате с 223,63 баллами, уступив паре Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов фигурист выразил недовольство результатами в своем телеграм-канале, охарактеризовав ситуацию как «абсурд». Также он намекнул на завершение карьеры.

На церемонии награждения Галлямов не завершил круг почета, положив свою медаль в задний карман брюк, и ушел вместе с Мишиной со льда.

Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку
Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Также в день финальных стартов чемпионата Галлямов рассказал, что утром ему позвонила журналистка, которую он публично охарактеризовал как «больную на всю голову». Далее он предложил обнародовать номер звонившей, чтобы она на собственном опыте ощутила последствия своих действий.

26-летний Галлямов вместе с 24-летней Мишиной завоевывали золото чемпионата мира и Европы. Также он является двукратным бронзовым призером Олимпиады-2022.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Александр Галлямов чемпионат России по фигурному катанию

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку
Спорт
Фигурист Галлямов вернулся к тренировкам на льду после травмы ноги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом Спорт, 20:45
Власти Туниса разрешили российскому экипажу Ми-26 покинуть страну Политика, 20:42
Страны ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о зоне свободной торговли Экономика, 20:24
AP рассказало о вере Трампа в сделку по Украине благодаря таланту Кушнера Политика, 20:23
Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии Общество, 20:15
Лукашенко привез в Петербург картину, обещанную Путину на день рождения Политика, 20:04
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Кремль показал официальный перевод слова «подсвинки» из речи Путина Политика, 19:33
Как устроен полный цикл производства шин РБК и Ikon Tyres, 19:20
81-летнего Мустафу переизбрали главой Международной федерации гандбола Спорт, 19:13
В «файлах Эпштейна» нашелся текст русской колыбельной «Баю-баюшки-баю» Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Фигурист Гуменник впервые выиграл чемпионат России Спорт, 18:47