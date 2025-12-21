Призер Олимпиады снял медаль ЧР из-за недовольства результатом

Фигурист Александр Галлямов, завоевавший серебряную медаль на чемпионате России, выразил недовольство своими результатами, назвав их «абсурдом». Во время круга почета он снял с себя награду

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Российский фигурист Александр Галлямов снял с себя серебряную медаль во время круга почета на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщают «РИА Новости».

В субботу, 20 декабря, Галлямов и Анастасия Мишина завоевали серебро на чемпионате с 223,63 баллами, уступив паре Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29). После прокатов фигурист выразил недовольство результатами в своем телеграм-канале, охарактеризовав ситуацию как «абсурд». Также он намекнул на завершение карьеры.

На церемонии награждения Галлямов не завершил круг почета, положив свою медаль в задний карман брюк, и ушел вместе с Мишиной со льда.

Также в день финальных стартов чемпионата Галлямов рассказал, что утром ему позвонила журналистка, которую он публично охарактеризовал как «больную на всю голову». Далее он предложил обнародовать номер звонившей, чтобы она на собственном опыте ощутила последствия своих действий.

26-летний Галлямов вместе с 24-летней Мишиной завоевывали золото чемпионата мира и Европы. Также он является двукратным бронзовым призером Олимпиады-2022.