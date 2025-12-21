 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,15 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,57 x 4,05 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку

Галлямов оскорбил журналистку за утренний звонок: просто больная на всю голову
Галлямов и Мишина 20 декабря завоевали серебро чемпионата России. «Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться?», — сказал фигурист в адрес позвонившей на следующее утро журналистки
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Elsa / Getty Images)

Фигурист Александр Галлямов на видео в своем Telegram-канале назвал «больной на всю голову» журналистку, которая позвонила ему утром.

Галлямов и Анастасия Мишина 20 декабря с 223,63 баллами завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29).

«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: «Александр, здравствуйте!» Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — заявил Галлямов в своем Telegram-канале.

Фигурист Галлямов вернулся к тренировкам на льду после травмы ноги
Спорт
Александр Галлямов

После прокатов Галлямов в своем Telegram-канале намекнул на завершение карьеры. «Видимо это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал он.

26-летний Галлямов в марте получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона, во время съемок рекламного видео. В июне он возобновил тренировки на льду после травмы ноги.

Пара Мишина и Галлямов выиграла чемпионат мира 2021 года и чемпионат Европы 2022-го, а также взяла бронзу в личном и командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Теги
фигурное катание чемпионат России по фигурному катанию Александр Галлямов

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Костылева перешла к новому тренеру после конфликта ее матери с Плющенко Спорт, 14:49
Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину с премьером Политика, 14:37
В Москве возбудили дело после нападения на журналистов «Известий» Общество, 14:28
Песков рассказал, что ему понравились не все вопросы на прямой линии Общество, 13:49
Швеция задержала российский контейнеровоз Adler Политика, 13:48
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице Город, 13:40
«Зеркало недели» сообщило, что Умеров просил защиты у США по делу Миндича Политика, 13:37
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку Спорт, 13:32
Axios назвал задержание танкеров «посланием Мадуро» от США Политика, 13:26
Шерпа России в G20 рассказала об обсуждении замороженных активов Политика, 13:23
В Саудовской Аравии выпал снег. Видео Общество, 13:19
Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин Политика, 12:47
Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки подарков Общество, 12:45
Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:40