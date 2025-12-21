Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку
Фигурист Александр Галлямов на видео в своем Telegram-канале назвал «больной на всю голову» журналистку, которая позвонила ему утром.
Галлямов и Анастасия Мишина 20 декабря с 223,63 баллами завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29).
«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: «Александр, здравствуйте!» Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — заявил Галлямов в своем Telegram-канале.
После прокатов Галлямов в своем Telegram-канале намекнул на завершение карьеры. «Видимо это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал он.
26-летний Галлямов в марте получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона, во время съемок рекламного видео. В июне он возобновил тренировки на льду после травмы ноги.
Пара Мишина и Галлямов выиграла чемпионат мира 2021 года и чемпионат Европы 2022-го, а также взяла бронзу в личном и командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
