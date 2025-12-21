Галлямов оскорбил журналистку за утренний звонок: просто больная на всю голову

Галлямов назвал «больной на всю голову» позвонившую ему утром журналистку

Галлямов и Мишина 20 декабря завоевали серебро чемпионата России. «Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться?», — сказал фигурист в адрес позвонившей на следующее утро журналистки

Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Elsa / Getty Images)

Фигурист Александр Галлямов на видео в своем Telegram-канале назвал «больной на всю голову» журналистку, которая позвонила ему утром.

Галлямов и Анастасия Мишина 20 декабря с 223,63 баллами завоевали серебро чемпионата России, уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (224,29).

«Доброе утро! Хотя для меня оно не особо доброе. Получил звонок: «Александр, здравствуйте!» Вроде газета «Известия», какая-то девочка звонит оттуда. «Простите за столь ранний звонок». Я думаю: а мозги она где забыла, когда звонит после произволки, когда я хотел выспаться? Ну это настолько подло, я считаю. Сегодня и так еще показательные. Ну просто больная на всю голову, ей-богу. Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала, чтобы понимала, что творит. Просто ненормальная», — заявил Галлямов в своем Telegram-канале.

После прокатов Галлямов в своем Telegram-канале намекнул на завершение карьеры. «Видимо это намек, что пора вешать коньки на гвоздь», — написал он.

26-летний Галлямов в марте получил травму, из-за которой пропустил остаток сезона, во время съемок рекламного видео. В июне он возобновил тренировки на льду после травмы ноги.

Пара Мишина и Галлямов выиграла чемпионат мира 2021 года и чемпионат Европы 2022-го, а также взяла бронзу в личном и командном турнире на Олимпиаде в Пекине.