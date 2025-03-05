Фигурист Галлямов получил травму во время съемок рекламного видео на Байкале

Фигурист Галлямов рассказал, как он получил травму на Байкале

Из-за травмы чемпион мира по фигурному катанию пропустит остаток сезона

Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона, во время съемок рекламного видео. Об этом Галлямов сообщил RT.

Галлямов с Мишиной поехали на озеро Байкал для участия в показательном турнире.

«После окончания съемки нашего с Настей (его партнершей Анастасией Мишиной. — РБК) показательного номера на озере Байкал я захотел дополнительно сделать для себя рекламное видео в таком замечательном и легендарном месте», — рассказал фигурист.

«Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона», — добавил он.

По данным «Матч ТВ» и «РИА Новости», у фигуриста выявлен перелом лодыжки. Сам Галлямов эту информацию не подтверждает. «Нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез», — подчеркнул он.

Галлямов пропустит остаток сезона, в котором было запланировано выступление в коммерческих шоу и турнирах. «Сейчас я временно не тренируюсь, поскольку врачи рекомендовали воздержаться от нагрузок на ближайший период, и восстанавливаюсь, чтобы быстрее продолжить подготовку к следующему сезону», — рассказал фигурист.

Галлямов в паре с Анастасией Мишиной стал чемпионом мира, Европы и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр.

По данным «Матч ТВ», Мишина и Галлямов заявлены первым номером от России для участия в олимпийском квалификационном турнире к Играм‑2026.