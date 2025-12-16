 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Суд обязал ПСЖ выплатить Мбаппе компенсацию в размере €61 млн

Футболист обвинял клуб в плохом обращении после отказа продлить контракт, а ПСЖ считал, что Мбаппе помешал клубу заработать на его возможном переходе в «Аль-Хиляль»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Парижский суд по трудовым спорам обязал «Пари Сен-Жермен» выплатить Килиану Мбаппе €61 млн в качестве компенсации за невыплаченную заработную плату и бонусы. Об этом сообщает L'Equipe.

Разбирательство длилось с 17 ноября, Мбаппе требовал от ПСЖ €263 млн компенсации за плохое обращение после отказа продлить контракт, а клуб во встречном иске на €240 млн обвинил форварда в срыве сделки с «Аль-Хилялем» на еще большую сумму. Все требования ПСЖ суд отклонил.

Мбаппе в начале сезона 2023/24 подал жалобу на то, что клуб из-за отказа согласовывать новый контракт отстранил его от матчей и заставил тренироваться с футболистами, которых пытался продать. Из-за этой ситуации французский профсоюз игроков подал жалобу в прошлом году.

ПСЖ, в свою очередь, считает Мбаппе виновным в срыве трансферной сделки с саудовским «Аль-Хилялем» на €300 млн — футболист отказался от перехода.

В 2024-м Мбаппе ушел на правах свободного агента в мадридский «Реал».

Спор между ПСЖ и Мбаппе возник из-за соглашения, достигнутого в августе 2023 года между нападающим и руководством клуба. В нем футболист согласился отказаться от €55 млн, если уйдет бесплатно в конце сезона. Но законность этого соглашения, о котором сам Мбаппе публично упомянул журналистам в январе, оспаривалось стороной футболиста. Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) по этому делу встала на сторону Мбаппе, апелляцию в Федерации футбола Франции (FFF) ПСЖ также проиграл.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года

