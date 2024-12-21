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Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Тарасова назвала справедливыми итоги чемпионата России по фигурному катанию
Самыми интересными, по мнению тренера, получились мужские соревнования, где победу одержал Владислав Дикиджи
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает справедливыми и честными результаты прошедшего в Омске чемпионата России по фигурному катанию. Об этом она заявила ТАСС.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, Аделия Петросян стала лучшей у одиночниц, Владислав Дикиджи — у одиночников.

«Чемпионат по результатам получился честным, и это очень большое дело, это была настоящая борьба», — сказала Тарасова.

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Аделия Петросян

Самыми интересными, по мнению Тарасовой, получились мужские соревнования. «Мужское одиночное катание все-таки уникальный вид, мы увидели, что все наши мальчики, которые не только победителем и призерами стали, выполняли четверные прыжки, причем очень высокие», — отметила Тарасова.

Тренер добавила, что в целом турнир ей очень понравился. «Что касается девочек, то и тут все честно, абсолютно. <...> Турнир прошел просто прекрасно, и катались фигуристы прекрасно — никто не заболел, все было хорошо во всех вопросах, просто максимально», — заключила Тарасова.

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фигурное катание Татьяна Тарасова
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