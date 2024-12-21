Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает справедливыми и честными результаты прошедшего в Омске чемпионата России по фигурному катанию. Об этом она заявила ТАСС.
Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, Аделия Петросян стала лучшей у одиночниц, Владислав Дикиджи — у одиночников.
«Чемпионат по результатам получился честным, и это очень большое дело, это была настоящая борьба», — сказала Тарасова.
Самыми интересными, по мнению Тарасовой, получились мужские соревнования. «Мужское одиночное катание все-таки уникальный вид, мы увидели, что все наши мальчики, которые не только победителем и призерами стали, выполняли четверные прыжки, причем очень высокие», — отметила Тарасова.
Тренер добавила, что в целом турнир ей очень понравился. «Что касается девочек, то и тут все честно, абсолютно. <...> Турнир прошел просто прекрасно, и катались фигуристы прекрасно — никто не заболел, все было хорошо во всех вопросах, просто максимально», — заключила Тарасова.
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