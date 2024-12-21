Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Самыми интересными, по мнению тренера, получились мужские соревнования, где победу одержал Владислав Дикиджи

Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает справедливыми и честными результаты прошедшего в Омске чемпионата России по фигурному катанию. Об этом она заявила ТАСС.

Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, Аделия Петросян стала лучшей у одиночниц, Владислав Дикиджи — у одиночников.

«Чемпионат по результатам получился честным, и это очень большое дело, это была настоящая борьба», — сказала Тарасова.

Самыми интересными, по мнению Тарасовой, получились мужские соревнования. «Мужское одиночное катание все-таки уникальный вид, мы увидели, что все наши мальчики, которые не только победителем и призерами стали, выполняли четверные прыжки, причем очень высокие», — отметила Тарасова.

Тренер добавила, что в целом турнир ей очень понравился. «Что касается девочек, то и тут все честно, абсолютно. <...> Турнир прошел просто прекрасно, и катались фигуристы прекрасно — никто не заболел, все было хорошо во всех вопросах, просто максимально», — заключила Тарасова.