Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске.
В сумме за короткую и произвольную программу он получил 297,10 балла.
Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02), третьим стал прошлогодний чемпион Евгений Семененко (281,65).
Лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк провалился в произвольной и занял только пятое место (274,07).
20-летний Дикиджи впервые стал чемпионом России. Ранее он был серебряным призером (2024), бронзовым призером финала Кубка России (2024).
Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, Аделия Петросян стала лучшей у одиночниц.
Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026.
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