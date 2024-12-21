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Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катанию

Серебро завоевал Глеб Лутфуллин, бронзу — Евгений Семененко. Лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк занял только пятое место
Владислав Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию. Турнир проходит в Омске.

В сумме за короткую и произвольную программу он получил 297,10 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин (283,02), третьим стал прошлогодний чемпион Евгений Семененко (281,65).

Лидировавший после короткой программы Марк Кондратюк провалился в произвольной и занял только пятое место (274,07).

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20-летний Дикиджи впервые стал чемпионом России. Ранее он был серебряным призером (2024), бронзовым призером финала Кубка России (2024).

Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями в соревнованиях спортивных пар, Аделия Петросян стала лучшей у одиночниц.

Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационных турнирах на Олимпиаду-2026.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Марк Кондратюк Владислав Дикиджи
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