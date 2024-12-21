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Клуб КХЛ «Автомобилист» обменял канадца с российским паспортом в «Сибирь»

«Автомобилист» обменял канадца с российским паспортом Лайпсика в «Сибирь»
Брендан Лайпсик в нынешнем сезоне провел за «Автомобилист» 25 матчей и набрал 7 (6+1) очков
Брендан Лайпсик
Брендан Лайпсик (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Автомобилист» обменял в новосибирскую «Сибирь» канадского форварда Брендана Лайпсика. Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба КХЛ.

Взамен клуб получил права на финского нападающего Янне Куокканена, который в этом сезоне выступает в чемпионате Швейцарии.

«Данная сделка помогает «Автомобилисту» в вопросах соблюдения потолка зарплат — в связи с уже состоявшимися переходами в нашу команду Даррена Дица и Никиты Шашкова, а также планирующимся в дальнейшем возвращением из списка травмированных Ника Эберта», — говорится в сообщении.

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30-летний Лайпсик, который в январе получил гражданство России, выступал за «Автомобилист» с конца мая. В 25 матчах он набрал 7 (6+1) очков.

Канадец выступает в КХЛ с 2020 года, ранее играл за ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

«Автомобилист» набрал 44 очка в 35 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 29 очками в 34 встречах расположилась на десятой строчке.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Сибирь Брендан Лайпсик
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