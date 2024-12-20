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«Металлург» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»

Встреча завершилась со счетом 4:2. Победная шайба на счету Данилы Юрова
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коробкин (шестая минута), Денис Зернов (27-я) и Данила Юров (29-я, 59-я). У проигравших дубль сделал Джош Ливо (13-я, 40-я).

Ранее в этом сезоне «Металлург» дважды победил «Салават Юлаев» (5:3, 3:2 OT).

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«Металлург» набрал 44 очка в 38 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 48 очками в 35 встречах расположился на второй строчке.

В следующем матче «Металлург», действующий чемпион КХЛ, 23 декабря примет омский «Авангард», «Салават Юлаев» в тот же день дома сыграет с хабаровским «Амуром».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Салават Юлаев
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