В Татарстане захотели приравнять призовые за Игры дружбы к олимпийским

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в республике хотят таким образом поддержать спортсменов

Фото: Евгений Рылов (Maksim Konstantinov / Global look press)

Призовые спортсменам из Татарстана за участие в Играх дружбы планируется приравнять к олимпийским, сообщил журналистам министр спорта республики Владимир Леонов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, региональные власти ежегодно подписывали отдельное распоряжение кабинета министров о поддержке спортсменов, в том числе олимпийцев. «Сейчас мы хотим запустить подобное распоряжение, убрать Олимпийские игры, написать наши российские соревнования, международные — Игры БРИКС и Игры дружбы. Я думаю, мы найдем поддержку у правительства», — сказал Леонов.

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Против проведения соревнований выступал МОК. Организация 15 ноября предостерегла своих членов от участия в Играх дружбы, глава МОК Томас Бах назвал эти соревнования политизированными. В Минспорте в ответ заявили, что инициированные Россией соревнования не нарушают международный календарь и в стране будут рады приветствовать спортсменов со всего мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у МОК нет монополии на организацию спортивных соревнований и что их инициаторами могут быть разные страны.

В декабре глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что выступившие на Олимпийских играх 2024 года в Париже российские спортсмены не смогут принять участие в Играх дружбы. В противном случае, по его словам, их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.

В МОК на прошлой неделе заявляли, что россияне, по последним данным, завоевали только шесть квот на Игры в Париже.