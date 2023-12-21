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Сестры Аверины заявили об отсутствии желания ехать на Олимпиаду-2024

Сестры Аверины заявили об отсутствии желания ехать на Олимпиаду-2024
Сестры Аверины заявили, что их не удивило решение тренера сборной России Ирины Винер отказаться от поездки на Олимпиаду
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины (Фото: REUTERS)

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поддержали решение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и тренера сборной России Ирины Винер, которая отказалась отправлять своих спортсменок на Олимпийские игры 2024 года в Париж в нейтральном статусе. Гимнасток цитирует Sport24.

«Мы знали позицию Ирины Александровны [Винер] по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились, — отметили сестры Аверины. — Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень‑то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны».

МОК 8 декабря сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Винер после этого заявила, что сборная России по художественной гимнастике больше не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны. Также она сравнила поездку на Олимпиаду в нынешних условиях с позором. «Я считаю, что это очень унизительно будет для России», — отметила Винер.

Российские гимнастки выступали на Олимпиаде 2020 года в Токио и чемпионате мира-2021 без флага и гимна страны. Россиянок не допустили к участию на чемпионате Европы, который считается отборочным соревнованием к Олимпиаде-2024.

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Теги
Ирина Винер художественная гимнастика Олимпиада-2024
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