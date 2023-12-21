В Суперлиге заявили о конце монополии УЕФА на футбол после решения суда

В Суперлиге заявили о конце монополии УЕФА на футбол после решения суда

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА

Европейский суд осудил УЕФА из-за запрета выступления в Суперлиге (Фото: REUTERS)

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о конце монополии УЕФА на футбол после решения Суда Евросоюза по делу о запрете Суперлиги. Переса, который является инициатором создания Суперлиги, цитирует пресс-служба «Реала».

Суд Европейского союза 21 декабря признал незаконным запрет клубам участвовать в футбольной Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА.

«В «Реале» мы с огромным удовлетворением приветствуем решение суда, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод, — отметил Перес. — Уже можно говорить о двух последствиях. Во-первых, европейский клубный футбол больше не является и никогда больше не будет монополией. А во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы».

«Сегодня снова восторжествовала Европа свобод, сегодня также победил футбол и его болельщики, — добавил он. — Перед лицом давления, которое мы испытывали на протяжении более двух лет, сегодня торжествуют закон, разум и свобода. И по этой причине «Реал» продолжит работать на благо футбола».

Перес подчеркнул, что Суперлига не угрожает национальным чемпионатам.

«Мы продолжим защищать современный проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных достоинствах и который эффективно будет прививать уважение к финансовому «фэйр-плей», — заверил он. — Проект, который принесет экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и воодушевит болельщиков по всему миру».

Исполнительный директор футбольной Суперлиги Бернд Райхарт тоже считает, что решение суда ударит по монополии УЕФА.

«Мы завоевали право соревноваться. Монополии УЕФА конец. Футбол стал свободным. Теперь клубы больше не будут страдать от угроз и санкций. Они вольны сами определять свое будущее», — написал он.

Райхарт обещал болельщикам бесплатные трансляции всех матчей Суперлиги. «Для болельщиков: мы будем транслировать все матчи Суперлиги бесплатно. Для клубов: доходы и выплаты в знак солидарности с футболом гарантированы», — заверил исполнительный директор Суперлиги.

В «Барселоне» считают, что решение Суда Евросоюза открывает путь к новому футбольному турниру элитного уровня. В заявлении клуба также говорится, что «Барселона» выступает против монополии на футбольный мир и желает инициировать новые дискуссии о пути, по которому европейский футбол пройдет.

О создании Суперлиги было объявлено 18 апреля 2021 года. Первыми членами организации стали английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», итальянские «Интер», «Милан», «Ювентус», а также испанские «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Первым председателем лиги стал Флорентино Перес, который является инициатором создания проекта.



Как отмечали эксперты, в предложенном варианте Суперлига угрожала существованию не только Лиги чемпионов, но и национальным чемпионатам. За участие в Суперлиге каждому из клубов обещали бонус порядка €1 млрд.



Однако под давлением политиков, ФИФА, УЕФА и болельщиков в течение нескольких дней из Суперлиги вышли девять из 12 команд. В июне к ним присоединился «Ювентус». На данный момент из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».

В феврале 2023-го было объявлено о новом формате Суперлиги — открытом еврокубковом турнире, который будет объединять до 80 клубов.

Ранее в декабре газета Mundo Deportivo сообщила, что «Реал» и «Барселона» могут получит по €1 млрд в случае одобрения Судом ЕС проекта Суперлиги и запуска нового турнира.

Спонсоры готовы вложить в турнир €15 млрд на старте, общая стоимость проекта может достичь €100 млрд. Согласно плану, инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а доля из оставшихся 85% достанется испанским клубам, также им полагается бонус за поддержку проекта.