Спорт⁠,
0

Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед

Степашин дал игрокам «Динамо» слово офицера, что оставит Гусева в случае побед
Ролан Гусев стал и.о. главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина
Ролан Гусев
Ролан Гусев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Члены консультативного совета московского «Динамо» на базе клуба в Новогорске провели встречу с футболистами и тренерами «бело-голубых» в преддверии старта второго круга чемпионата России. Об этом сообщается в телеграм-канале команды. На встрече присутствовал в том числе и глава совета Сергей Степашин.

Валерий Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. И.о. главного тренера стал Ролан Гусев.

Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед
Video

«Я хотел, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера, будем работать дальше вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальности. Мы «Динамо». Это самое главное», — сказал глава консультативного совета клуба Сергей Степашин (бывший глава правительства, экс-глава МВД и ФСБ), обращаясь к игрокам.

До конца года «Динамо» осталось провести четыре матча.

«Не хватает чего? С моей точки зрения, не хватает драйва немножко. Присутствие видно, потенциал отличный. Не хватает просто немножко алертности, вот настроения такого, движения», — добавил певец Лев Лещенко, который также входит в совет.

Степашин позднее в интервью пресс-службе «Динамо» отметил, что команда немножко раскрепостилась после ухода Валерия Карпина. «Я ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче, упаси господь, но она немножко раскрепостилась, видимо, что этого, может быть, и не хватало», — отметил Степашин.

«Динамо» завершило первый круг РПЛ на десятом месте. В 16-м туре «бело-голубые» 23 ноября примут махачкалинское «Динамо».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Динамо Москва Сергей Степашин Ролан Гусев Лев Лещенко
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
