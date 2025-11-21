Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед
Члены консультативного совета московского «Динамо» на базе клуба в Новогорске провели встречу с футболистами и тренерами «бело-голубых» в преддверии старта второго круга чемпионата России. Об этом сообщается в телеграм-канале команды. На встрече присутствовал в том числе и глава совета Сергей Степашин.
Валерий Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. И.о. главного тренера стал Ролан Гусев.
«Я хотел, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера, будем работать дальше вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальности. Мы «Динамо». Это самое главное», — сказал глава консультативного совета клуба Сергей Степашин (бывший глава правительства, экс-глава МВД и ФСБ), обращаясь к игрокам.
До конца года «Динамо» осталось провести четыре матча.
«Не хватает чего? С моей точки зрения, не хватает драйва немножко. Присутствие видно, потенциал отличный. Не хватает просто немножко алертности, вот настроения такого, движения», — добавил певец Лев Лещенко, который также входит в совет.
Степашин позднее в интервью пресс-службе «Динамо» отметил, что команда немножко раскрепостилась после ухода Валерия Карпина. «Я ничего не хочу сказать о Валерии Георгиевиче, упаси господь, но она немножко раскрепостилась, видимо, что этого, может быть, и не хватало», — отметил Степашин.
«Динамо» завершило первый круг РПЛ на десятом месте. В 16-м туре «бело-голубые» 23 ноября примут махачкалинское «Динамо».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин