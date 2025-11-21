Российский защитник вслед за Юраном покинул турецкий клуб

Дмитрий Тихий расторг контракт с клубом «Серик Беледиеспор» в связи с невыплатой заработной платы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский защитник Дмитрий Тихий расторг контракт с турецким клубом «Серик Беледиеспор». Об этом 33-летний футболист рассказал «Чемпионату».

«Я подал в клуб заявление о расторжении контракта в связи с невыплатой заработной платы. С 20-го числа я свободный агент и открыт для предложений», — сказал Тихий.

По словам футболиста, он уже вернулся в Москву, тренируется по индивидуальной программе и надеется зимой найти новую команду.

Тихий летом перешел в «Серик Беледиеспор», который возглавил российский тренер Сергей Юран. Защитник провел семь матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, не отметившись результативными действиями.

Юран покинул команду 29 октября. До этого он говорил, что уйдет из клуба, потому что игрокам и тренерам не платят, а он «не видит перспективы».

В составе «Серика» еще числятся россияне Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Илья Садыгов и Артем Юран.

В июне турецкий сайт Serik Postasi писал, что совладельцем «Серика» стал бизнесмен Туфан Садыгов, который был главным инвестором обанкротившихся «Химок». Сам Садыгов говорил «СЭ», что «это сказки» и он отношение к клубу не имеет.