ФИФА удалила постер к ЧМ-2026 после жалоб из-за отсутствия Роналду

На постере к предстоящему чемпионату мира вместо Роналду сборную Португалии представлял Бруну Фернандеш, что вызвало многочисленную негативную реакцию со стороны болельщиков

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

ФИФА удалила из своих аккаунтов в соцсетях первый официальный постер к чемпионату мира 2026 года после того, как он вызвал серьезную критику среди болельщиков, сообщает SPORTbible.

Ранее ФИФА опубликовала постер, посвященный 42 сборным, которые уже квалифицировались в финальную часть ЧМ-2026. От каждой команды там было по одному игроку, при этом Португалия была представлена полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешом, а не пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Это вызвало многочисленную негативную реакцию со стороны болельщиков, в итоге ФИФА удалила постер.

40-летний Роналду, который сейчас играет за саудовский «Ан-Наср», ранее говорил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

В европейском отборочном турнире за четыре путевки на ЧМ-2026 в стыках поспорят 12 сборных, а еще два места будут разыграны в межконтинентальных стыковых матчах.