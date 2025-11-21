Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, третьей — нападающий «Вегаса» Джек Айкел

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

40-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4).

Россиянин стал шестым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в возрасте 40 и более лет. Последний раз подобное удавалось шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.

Овечкин также повторил рекорд по длительности голевой серии среди игроков 40 и более лет (четыре игры), стал первым из левых крайних в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ (1643 очков).

Второй звездой дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого два гола и передача в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Форвард укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона — 36 (16+20) очков.

Третьей звездой признали нападающего «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела, который забросил две шайбы и отметился ассистом в матче с «Ютой» (4:1).