Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
40-летний россиянин сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4).
Россиянин стал шестым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в возрасте 40 и более лет. Последний раз подобное удавалось шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.
Овечкин также повторил рекорд по длительности голевой серии среди игроков 40 и более лет (четыре игры), стал первым из левых крайних в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ (1643 очков).
Второй звездой дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого два гола и передача в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Форвард укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона — 36 (16+20) очков.
Третьей звездой признали нападающего «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела, который забросил две шайбы и отметился ассистом в матче с «Ютой» (4:1).
