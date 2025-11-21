Овечкин первым за 15 лет в НХЛ оформил хет-трик после достижения 40 лет
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» (84).
Российский форвард открыл счет на первой минуте, а в концовке матча забросил две шайбы за 1,5 минуты, на 57-й и 58-й. Последний гол он забил в пустые ворота.
Овечкин также отметился голевой передачей и стал первой звездой матча.
Впервые в сезоне Овечкин забросил в большинстве. Всего на его счету три очка в большинстве.
Российский форвард записал свой 33-й хет-трик в карьере и 17-й в гостевых матчах. Последний раз он забрасывал три шайбы 23 февраля, а в гостях — 17 ноября.
Какие достижения Овечкин установил в матче с «Монреалем»
- Россиянин стал седьмым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в 40+ лет. До него это удавалось шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.
- Овечкин оформил свой четвертый хет-трик в игре с «Канадиенс».
- Он повторил рекорд по самой длительной голевой серии среди игроков не моложе 40 лет, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром (2013 год) и Дином Прентисом (1972). Оба игрока выступали за «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз».
- Овечкин забросил 13-ю шайбу на первой минуте. Больше только у Сидни Кросби.
- Он забросил 40 шайб за карьеру в ворота «Монреаля». Это 12-я франшиза, против которой форвард записал 40 голов.
- Овечкин впервые в регулярном чемпионате поразил ворота Якуба Добеша. Он лидирует по числу вратарей, которым забивал, — 185. Яромир Ягр занимает второе место — 178.
- На данный момент на счету Овечкина десять голов в 21 матче, семь из которых он забросил в последних шести встречах.
- В нынешнем сезоне россиянин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда. Однако теперь Овечкин находится в четырех голах от лучших снайперов сезона НХЛ.
Всего на счету Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф 984 (907 в «регулярке» и 77 в плей-офф) гола. Он отстает от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки на 32 гола.
