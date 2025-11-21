Овечкин первым за 15 лет в НХЛ оформил хет-трик после достижения 40 лет

Российский форвард записал себе очередной хет-трик — 33-й в карьере и 17-й в гостевых матчах. Последний раз он забрасывал три шайбы 23 февраля, а в гостях — 17 ноября

Александр Овечкин (Фото: Eric Bolte-Imagn Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» (84).

Российский форвард открыл счет на первой минуте, а в концовке матча забросил две шайбы за 1,5 минуты, на 57-й и 58-й. Последний гол он забил в пустые ворота.

Овечкин также отметился голевой передачей и стал первой звездой матча.

Впервые в сезоне Овечкин забросил в большинстве. Всего на его счету три очка в большинстве.

Российский форвард записал свой 33-й хет-трик в карьере и 17-й в гостевых матчах. Последний раз он забрасывал три шайбы 23 февраля, а в гостях — 17 ноября.

Какие достижения Овечкин установил в матче с «Монреалем»

Россиянин стал седьмым в истории НХЛ, кому удалось сделать хет-трик в 40+ лет. До него это удавалось шведскому защитнику Никласу Лидстрему в 2010 году.

Овечкин оформил свой четвертый хет-трик в игре с «Канадиенс».

Он повторил рекорд по самой длительной голевой серии среди игроков не моложе 40 лет, сравнявшись с чехом Яромиром Ягром (2013 год) и Дином Прентисом (1972). Оба игрока выступали за «Даллас Старз» / «Миннесота Норд Старз».

Овечкин забросил 13-ю шайбу на первой минуте. Больше только у Сидни Кросби.

Он забросил 40 шайб за карьеру в ворота «Монреаля». Это 12-я франшиза, против которой форвард записал 40 голов.

Овечкин впервые в регулярном чемпионате поразил ворота Якуба Добеша. Он лидирует по числу вратарей, которым забивал, — 185. Яромир Ягр занимает второе место — 178.

На данный момент на счету Овечкина десять голов в 21 матче, семь из которых он забросил в последних шести встречах.

В нынешнем сезоне россиянин повторил худший старт в карьере, забросив всего две шайбы в первых десяти играх. Как и в 2023 году, он смог забросить третью шайбу только в 13-й игре, избежав нового антирекорда. Однако теперь Овечкин находится в четырех голах от лучших снайперов сезона НХЛ.