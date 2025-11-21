 Перейти к основному контенту
Овечкин первым из левых крайних вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

На данный момент на счету Овечкина 1643 очка (907+736) в 1512 матчах
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ после хет-трика и голевой передачи в матче с «Монреаль Канадиенс».

На данный момент на счету Овечкина 1643 очка (907+736) в 1512 матчах.

Овечкин первым за 15 лет в НХЛ оформил хет-трик после достижения 40 лет
Спорт
Александр Овечкин

Он стал первым левым крайним в топ-10. На данный момент в топ-10 всего два фланговых нападающих, и все они играли на позиции правого крайнего — Яромимр Ягр (2-е место, 1921 очко) и Горди Хоу (4-е место, 1850). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (2857)

Из действующих игроков в топ-10 входит только центрфорвард «Питтсбург Пингвиз» Сидни Кросби (9-е место — 1707 очков).

