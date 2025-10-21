 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 33 x 5,2 2 1,2 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,53 x 4,4 2 6,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 3,05 x 3,3 2 2,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,15 2 6,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 5 x 4,1 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,35 x 5,1 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,23 x 6,6 2 11 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,55 2 2,02 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Армия США стала партнером Ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны

Армия США стала официальным партнером Ассоциации лыжного спорта страны
В олимпийском сезоне 2025/26 спортсмены будут носить на форме специальные вышивки, а Вооруженные силы США будут их спонсировать
Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images
Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

Армия США стала официальным партнером Ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны, сообщает пресс-служба организации.

Она будет спонсировать спортсменов в сезоне 2025/26 и на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года. В рамках сотрудничества спортсмены должны будут носить специальную вышивку на своей форме.

«Сегодня Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила о том, что армия США стала официальным партнером ассоциации в знак уважения к выдающемуся наследию 10-й горной дивизии, которая способствовала созданию современной индустрии лыжного спорта и сноубординга в Америке. Это первое партнерство ассоциации с вооруженными силами», — говорится в заявлении ассоциации.

В сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2026 на тех же условиях, что были выдвинуты на Игры 2024 года.

Сегодня, 21 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям и Играм-2026. Решение организации пока не было объявлено.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
лыжи сноуборд США Армия США партнерство
Материалы по теме
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян
Спорт
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
В Нижнем Новгороде задержали главу управления вневедомственной охраны Общество, 19:48
Крупные держатели перевели биткоины на миллиарды долларов в акции ETF Крипто, 19:44
Кассация отклонила требования ВТБ к основателям «Трансаэро» Бизнес, 19:42
В Польше арестовали украинца по обвинению в шпионаже в пользу России Политика, 19:33
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 19:30
Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения Спорт, 19:29
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать на аукционе в Монте-Карло Общество, 19:26
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Bloomberg узнал о плане ЕС и Киева из 12 пунктов по прекращению конфликта Политика, 19:25
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:21
АвтоВАЗ вернется к пятидневной рабочей неделе с нового года Экономика, 19:16
Силуанов рассказал о плане обеления секторов экономики Экономика, 19:07
Маша Белик — о кутюре в России и отказах селебрити-стилистам Стиль, 19:05
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции Политика, 19:02