Армия США стала партнером Ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны

В олимпийском сезоне 2025/26 спортсмены будут носить на форме специальные вышивки, а Вооруженные силы США будут их спонсировать

Фото: Millo Moravski / Agence Zoom / Getty Images

Армия США стала официальным партнером Ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны, сообщает пресс-служба организации.

Она будет спонсировать спортсменов в сезоне 2025/26 и на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года. В рамках сотрудничества спортсмены должны будут носить специальную вышивку на своей форме.

«Сегодня Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила о том, что армия США стала официальным партнером ассоциации в знак уважения к выдающемуся наследию 10-й горной дивизии, которая способствовала созданию современной индустрии лыжного спорта и сноубординга в Америке. Это первое партнерство ассоциации с вооруженными силами», — говорится в заявлении ассоциации.

В сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2026 на тех же условиях, что были выдвинуты на Игры 2024 года.

Сегодня, 21 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям и Играм-2026. Решение организации пока не было объявлено.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.