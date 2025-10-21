 Перейти к основному контенту
«Торпедо» вернуло Ари, уволенного два месяца назад

«Торпедо» вернуло спортдиректора Ари, уволенного два месяца назад
Бразилец Ари занимал пост спортивного директора «Торпедо» с декабря 2024 по август 2025 года
Ари
Ари (Фото: пресс-служба ФК "Торпедо")

Бывший футболист Ари во второй раз стал спортивным директором московского «Торпедо». Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер московской команды Олег Кононов.

39-летний бразилец занимал пост спортивного директора «Торпедо» с декабря 2024 по август 2025 года.

Олег Кононов, который работал в «Торпедо» с января 2024 года по 15 августа 2025-го года, 15 октября вернулся на пост главного тренера в московском клубе.

«Торпедо» вернуло тренера, уволенного два месяца назад
Спорт
Дмитрий Парфенов

«Торпедо» 14 октября объявило об уходе менеджмента клуба. Команду покинули генеральный директор Игорь Резвухин, советник президента Денис Маслов и руководитель аналитического отдела Максим Ляпин, которые пришли в команду в августе.

В России Ари играл за «Спартак» (2010–2013), «Краснодар» (2013–2021) и «Локомотив» (аренда, 2017–2018). В 2018-м бразильский форвард получил российское гражданство и успел провести два матча за национальную команду.

«Торпедо» сейчас идет на 18-м месте в Первой лиге, набрав 11 очков в 15 матчах.

