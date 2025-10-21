Украинская чемпионка мира заявила о неприязни к поединкам с россиянками

Украинская чемпионка мира Белинская заявила, что не хочет бороться с россиянками

Алла Белинская в апреле одержала победу над россиянкой Ксенией Бураковой. По словам украинки, она никогда не допускала мыслей, что может уступить спортсменам из России

Алла Белинская (Фото: Global Look Press)

Чемпионка мира украинская борец вольного стиля Алла Белинская рассказала украинскому сайту OBOZ, что ей неприятно и не хочется соревноваться в поединках с российскими спортсменками.

Белинская встретилась с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы 2025-го года, который проходил в Братиславе (Словакия). Украинская спортсменка одержала победу в схватке и в итоге стала чемпионкой Европы.

«Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. И ни в коем случае не жать руку. У меня даже мыслей никогда не было, что я могу уступить им. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — сказала Белинская.

Российским борцам 5 февраля 2025-го года разрешили выступать на международных соревнованиях под флагом Объединенного мира борьбы (UWW) вместо статуса нейтральных спортсменов (AIN).

Российские спортсмены выступали на прошедшем чемпионате мира в Загребе, который состоялся в сентябре 2025-го года. Всего они завоевали 13 медалей — одну золотую, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей.