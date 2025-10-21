 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,4 x 3,6 2 1,89 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 4,9 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,58 x 4,2 2 6,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,15 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,65 x 3,6 2 2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн
Футболисты сборной России Иван Сергеев и Алексей Миранчук
Футболисты сборной России Иван Сергеев и Алексей Миранчук (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Товарищеские матчи сборной России по футболу в октябре посмотрело по ТВ около 10 млн человек. Эти данные «РБК Спорт» предоставили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС со ссылкой на сводку Mediascope.

В октябре сборная России провела две игры, которые транслировались на «Матч ТВ».

Россия 10 октября на «Волгоград Арене» обыграла Иран со счетом 2:1. Этот матч в прямом эфире посмотрели на «Матч ТВ» 5,16 млн человек.

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн.

Россия 14 октября обыграла Боливию со счетом 3:0 на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Эту игру в прямом эфире посмотрело 4,48 млн человек.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
сборная России по футболу Валерий Карпин «Матч ТВ»
Материалы по теме
Сборная России без турниров впервые за 9 лет вошла в топ-30 рейтинга ФИФА
Спорт
Сборная России по футболу не будет менять экипировщика до 2030 года
Спорт
Сборная России разгромила команду Боливии, продлив беспроигрышную серию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Лавров назвал главную тему телефонного разговора с Рубио Политика, 13:40
Сборная Норвегии по лыжам пригрозила бойкотом в случае допуска россиян Спорт, 13:36
Лавров рассказал о договоренности с Рубио о новых телефонных контактах Политика, 13:36
Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму Политика, 13:32
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 13:22
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию Политика, 13:22
В Кремле назвали страны Европы «подстрекателями» к продолжению конфликта Политика, 13:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей Спорт, 13:14
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию Политика, 13:11
Брат допустил, что режиссера Политика могли убить из-за фразы закладчику Общество, 13:04
Дорогой робот: какие решения сделают промышленность более эффективной Отрасли, 13:03
Депутат предложил признавать криптовалюты совместно нажитым имуществом Крипто, 13:00
Суд отказался рассматривать два иска к Пугачевой Общество, 12:59
WSJ узнала, что Трамп сказал Зеленскому насчет поставок Tomahawk Политика, 12:58