Октябрьские матчи сборной России на ТВ посмотрело около 10 млн зрителей

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн

Футболисты сборной России Иван Сергеев и Алексей Миранчук (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Товарищеские матчи сборной России по футболу в октябре посмотрело по ТВ около 10 млн человек. Эти данные «РБК Спорт» предоставили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС со ссылкой на сводку Mediascope.

В октябре сборная России провела две игры, которые транслировались на «Матч ТВ».

Россия 10 октября на «Волгоград Арене» обыграла Иран со счетом 2:1. Этот матч в прямом эфире посмотрели на «Матч ТВ» 5,16 млн человек.

Матч с Ираном занимает второе место по показателям телесмотрения на «Матч ТВ» за последние пять лет. Больше посмотрело только встречу Россия — Сербия в марте 2024 года — 5,79 млн.

Россия 14 октября обыграла Боливию со счетом 3:0 на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Эту игру в прямом эфире посмотрело 4,48 млн человек.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.