 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Динамо Махачкала Спартак 1 4,4 x 3,6 2 1,89 Футбол Фонбет Кубок России ЦСКА Акрон 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Пафос 1 3 x 3,2 2 2,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Атлетико 1 1,6 x 4,2 2 6,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Байер ПСЖ 1 4,9 x 4,2 2 1,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетик Бильбао Карабах 1 1,32 x 5,2 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Тоттенхэм 1 2,9 x 3,65 2 2,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Ювентус 1 1,45 x 4,7 2 6,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Аякс 1 1,25 x 6,5 2 10,5 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,57 x 4,15 2 5,8 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,9 x 3,7 2 1,9 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,92 x 3,55 2 4 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Олимпиада-2026⁠,
0

Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников

Австриец Фермойлен рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников
Сюжет
Олимпиада-2026
Мика Фермойлен заяввил, что российские лыжники во время сборов в Австрии «бежали довольно медленно», а Большунов тяжеловато дышал и в плане техники выглядит не так хорошо
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Getty Images)

Шансы российского лыжника Алексанрда Большунова равны нулю, он не в лучшей форме. Такое мнение в Youtube-подкасте Skirious Problems высказал австрийский лыжник Мика Фермойлен, который тренировался с ним в октябре.

«Большунов считает, что у него есть хотя бы какой-то шанс поехать на Кубок мира и Олимпиаду зимой. Но мы понимаем, что шансы 0%», — отметил призер Кубка мира.

Фермойлен, как и российские лыжники, в октябре проводит сборы в австрийском Рамзау.

«Раньше в Рамзау они всегда очень интенсивно тренировались на лыжероллерах. Но теперь все иначе. По моему мнению, они бежали очень медленно», - отметил он.

«Большунов, похоже, не в лучшей форме, — добавил австриец. — Он тяжеловато дышал и техника была не очень. Они лишились международных стартов и не представляют, какой сейчас уровень».

FIS 21 октября примет решение по допуску россиян к международным стартам, включая Олимпиаду.

Ранее 28-летнего российского лыжника включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон. Только спортсмены из пула могут принимать участие в международных соревнованиях.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (2022) и чемпион мира (2021). Большунов — единственный лыжник, завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде (5). Рекордсмен среди мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр — 9. Завоевывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Международная федерация лыжного спорта (FIS) Олимпиада-2026 Александр Большунов
Материалы по теме
Тренер Большунова назвал пустыми слова Клебо о соперничестве с россиянами
Спорт
Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве
Общество
Тренер Большунова заявил, что ждет по допуску на Олимпиаду только «крохи»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Крамник рассказал о криках из-за проблем умершего в 29 лет шахматиста Спорт, 12:08
В Венгрии произошел пожар на работающем на российской нефти НПЗ Общество, 12:08
Российские суды взыскали с дропперов свыше 1 млрд рублей Общество, 12:06
Время чат-ботов прошло: какие 4 задачи бизнеса уже решают ИИ-агентыПодписка на РБК, 12:04
В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек Общество, 12:04
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 12:00
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 11:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе Технологии и медиа, 11:52
Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров Общество, 11:46
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников Спорт, 11:40
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:38
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 11:37
Захар Прилепин вернется на фронт Общество, 11:31