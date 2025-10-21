Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников

Мика Фермойлен заяввил, что российские лыжники во время сборов в Австрии «бежали довольно медленно», а Большунов тяжеловато дышал и в плане техники выглядит не так хорошо

Александр Большунов (Фото: Getty Images)

Шансы российского лыжника Алексанрда Большунова равны нулю, он не в лучшей форме. Такое мнение в Youtube-подкасте Skirious Problems высказал австрийский лыжник Мика Фермойлен, который тренировался с ним в октябре.



«Большунов считает, что у него есть хотя бы какой-то шанс поехать на Кубок мира и Олимпиаду зимой. Но мы понимаем, что шансы 0%», — отметил призер Кубка мира.

Фермойлен, как и российские лыжники, в октябре проводит сборы в австрийском Рамзау.

«Раньше в Рамзау они всегда очень интенсивно тренировались на лыжероллерах. Но теперь все иначе. По моему мнению, они бежали очень медленно», - отметил он.

«Большунов, похоже, не в лучшей форме, — добавил австриец. — Он тяжеловато дышал и техника была не очень. Они лишились международных стартов и не представляют, какой сейчас уровень».

FIS 21 октября примет решение по допуску россиян к международным стартам, включая Олимпиаду.

Ранее 28-летнего российского лыжника включили в пул допинг-тестирования FIS на олимпийский сезон. Только спортсмены из пула могут принимать участие в международных соревнованиях.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион (2022) и чемпион мира (2021). Большунов — единственный лыжник, завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде (5). Рекордсмен среди мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр — 9. Завоевывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.