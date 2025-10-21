Капризов побил рекорд клуба, российский одноклубник забил 1-й гол в НХЛ

Юров забросил первую шайбу в карьере в НХЛ и был признан третьей звездой игрового дня

Данила Юров празднует первый гол в НХЛ

«Миннесота Уайлд» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин (1), у гостей отличились Йонас Бродин (6-я минута), российские нападающие Данила Юров (49) и Кирилл Капризов (59).

Юров забросил первую шайбу в карьере в НХЛ. Он был выбран на драфте 2022 года под 24-м номером, но дебютировал в лиге в этом сезоне. 21-летний российский форвард провел пять игр. До матча с «Рейнджерс» на его счету не было очков.

Юров был признан третьей звездой игрового дня.

Капризов побил очередной рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, который трижды доходил до отметки в 10 очков за семь и менее игр.

В другом матче «Виннипег Джетс» дома нанес первое поражение в сезоне «Каролине Харрикейнз». Из россиян в составе хозяев заброшенными шайбами отличились Петр Дорофеев и Никита Барбашев, который также отметился результативной голевой передачей.

На счету Дорофеева семь голов, он делит лидерство в НХЛ среди снайперов.