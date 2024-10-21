Полиция начала проверку после драки футболистов «Сибири» в раздевалке
Футболист новосибирской «Сибири» получил травму в результате конфликта и обратился в полицию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
В понедельник телеграм-канал Mash Siberia и Сиб.fm со ссылкой на источник сообщили, что капитан «Сибири» Сергей Нарылков в раздевалке сломал челюсть полузащитнику Константину Попову, которому потребовалась операция.
«По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщили в полиции.
«РБК Спорт» обратился за комментарием в ФК «Сибирь».
Нарылкову 37 лет, он играл за «Сибирь» в 2019–2022 годах и вернулся в клуб в 2023-м. Попову 22 года, он играет за новосибирскую команду с 2023 года.
«Сибирь» играет во Второй лиге (третий по силе дивизион), занимает девятое место в дивизионе А.
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