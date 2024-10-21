Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре
Леонид Слуцкий, возглавляющий лидера чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», был признан лучшим тренером турнира в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.
Клуб Слуцкого одержал три победы в трех матчах, в том числе две волевые.
Слуцкому отдали первое место 12 членов медиажюри.
За два тура до конца чемпионата клуб Слуцкого опережает главного конкурента «Шанхай Порт» на одно очко.
Слуцкий возглавляет команду с января, выиграл с ней Суперкубок, а в Кубке Китая «Шэньхуа» вылетел в полуфинале. Также шанхайский клуб играет в азиатской Лиге чемпионов.
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