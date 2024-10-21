Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата Китая в сентябре за три победы

«Шанхай Шэньхуа» лидирует в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата. Леонид Слуцкий выиграл все три сентябрьских матча, в том числе дважды уступая в счете

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Леонид Слуцкий, возглавляющий лидера чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа», был признан лучшим тренером турнира в сентябре, сообщила пресс-служба лиги.

Клуб Слуцкого одержал три победы в трех матчах, в том числе две волевые.

Слуцкому отдали первое место 12 членов медиажюри.

За два тура до конца чемпионата клуб Слуцкого опережает главного конкурента «Шанхай Порт» на одно очко.

Слуцкий возглавляет команду с января, выиграл с ней Суперкубок, а в Кубке Китая «Шэньхуа» вылетел в полуфинале. Также шанхайский клуб играет в азиатской Лиге чемпионов.