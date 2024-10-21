Дзюба избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом», в клубе надеются на его возвращение к тренировкам в общей группе в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинской команды РПЛ.
У 36-летнего Дзюбы микроповреждение задней поверхности бедра.
«Акрон» 18 октября проиграл «Зениту» со счетом 0:5. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но уже на десятой минуте был заменен.
У Дзюбы один гол и три передачи в пяти матчах чемпионата за «Акрон», в который он перешел 12 сентября.
«Зенит» после 12 туров идет вторым в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» — десятый.
Следующим соперником тольяттинской команды будет махачкалинское «Динамо» 26 октября.
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