Дзюбу заменили на десятой минуте матча с «Зенитом» 18 октября. В «Акроне» заявили, что форвард скоро может вернуться к тренировкам в общей группе

Артем Дзюба (Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»)

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом», в клубе надеются на его возвращение к тренировкам в общей группе в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинской команды РПЛ.

У 36-летнего Дзюбы микроповреждение задней поверхности бедра.

«Акрон» 18 октября проиграл «Зениту» со счетом 0:5. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но уже на десятой минуте был заменен.

У Дзюбы один гол и три передачи в пяти матчах чемпионата за «Акрон», в который он перешел 12 сентября.

«Зенит» после 12 туров идет вторым в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» — десятый.

Следующим соперником тольяттинской команды будет махачкалинское «Динамо» 26 октября.