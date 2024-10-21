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«Спартак» проиграл «Адмиралу» в КХЛ, ведя 3:0

«Спартак» в гостях проиграл «Адмиралу» в КХЛ, ведя 3:0
«Спартак» вел к середине матча 3:0, но «Адмирал» смог сравнять счет и победить в овертайме
Фото: Телеграм-канал ХК «Адмирал»
Фото: Телеграм-канал ХК «Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» одержал волевую победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0).

У хозяев льда шайбы забросили Егор Петухов (31-я минута), Иван Муранов (31), Кирилл Петьков (56) и Георгий Солянников (62).

У «красно-белых» забили Николай Голдобин (1), Андрей Миронов (9) и Адам Ружичка (28).

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Фото:Телеграм-канал ХК ЦСКА

«Спартак» прервал серию из двух побед, но остался на втором месте в Западной конференции.

«Адмирал» — четвертый на Востоке.

В следующем матче «Спартак» сыграет с петербургским СКА, а «Адмирал» — с казанским «Ак Барсом». Оба матча пройдут 25 октября.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Адмирал
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