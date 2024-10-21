«Спартак» проиграл «Адмиралу» в КХЛ, ведя 3:0
Владивостокский «Адмирал» одержал волевую победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0).
У хозяев льда шайбы забросили Егор Петухов (31-я минута), Иван Муранов (31), Кирилл Петьков (56) и Георгий Солянников (62).
У «красно-белых» забили Николай Голдобин (1), Андрей Миронов (9) и Адам Ружичка (28).
«Спартак» прервал серию из двух побед, но остался на втором месте в Западной конференции.
«Адмирал» — четвертый на Востоке.
В следующем матче «Спартак» сыграет с петербургским СКА, а «Адмирал» — с казанским «Ак Барсом». Оба матча пройдут 25 октября.
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