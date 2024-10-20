ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Московский ЦСКА проиграл «Сочи» по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное и дополнительное время встречи в Москве завершилось со счетом 3:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0).
У армейцев отличились Егор Фатеев (19-я минута) и Виталий Абрамов (55-я, 60-я). У «Сочи» забивали Илья Федотов (26-я), Артем Волков (49-я) и Даниил Сероух (53-я).
В серии буллитов победу гостям принес Тимур Хафизов.
ЦСКА проиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Западной конференции. У «Сочи» вторая победа подряд и предпоследнее место.
В следующем матче ЦСКА 23 октября примет хабаровский «Амур», а «Сочи» 22 октября сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».
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