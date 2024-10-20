ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

ЦСКА за 11 секунд до конца третьего периода перевел встречу с «Сочи» в овертайм, но в итоге проиграл по буллитам

Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное и дополнительное время встречи в Москве завершилось со счетом 3:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0).

У армейцев отличились Егор Фатеев (19-я минута) и Виталий Абрамов (55-я, 60-я). У «Сочи» забивали Илья Федотов (26-я), Артем Волков (49-я) и Даниил Сероух (53-я).

В серии буллитов победу гостям принес Тимур Хафизов.

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Западной конференции. У «Сочи» вторая победа подряд и предпоследнее место.

В следующем матче ЦСКА 23 октября примет хабаровский «Амур», а «Сочи» 22 октября сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».