 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

ЦСКА проиграл «Сочи», потерпев четвертое поражение подряд в КХЛ
ЦСКА за 11 секунд до конца третьего периода перевел встречу с «Сочи» в овертайм, но в итоге проиграл по буллитам
Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА
Фото: Телеграм-канал ХК ЦСКА

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное и дополнительное время встречи в Москве завершилось со счетом 3:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0).

У армейцев отличились Егор Фатеев (19-я минута) и Виталий Абрамов (55-я, 60-я). У «Сочи» забивали Илья Федотов (26-я), Артем Волков (49-я) и Даниил Сероух (53-я).

В серии буллитов победу гостям принес Тимур Хафизов.

Шипачев повторил бомбардирский рекорд Мозякина в КХЛ
Спорт
Вадим Шипачев

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд и занимает шестое место в Западной конференции. У «Сочи» вторая победа подряд и предпоследнее место.

В следующем матче ЦСКА 23 октября примет хабаровский «Амур», а «Сочи» 22 октября сыграет в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА
Материалы по теме
«Спартак» победил «Амур» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2
Спорт
КХЛ осудила IIHF из-за перехода игрока при действующем контракте с «Сочи»
Спорт
Худший клуб КХЛ расторг контракты с тремя бывшими игроками НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Россия в августе поставила в Китай рекордные 3,95 млрд куб. м газаЭкономика, 20:13
В Молдавии признали состоявшимся референдум по евроинтеграцииПолитика, 20:12
Футболист «Байера» попал в ДТП с грузовикомСпорт, 19:52
ЦСКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛСпорт, 19:47
Музей МОК заявил, что не просил у мэра Парижа костюм после заплыва в СенеСпорт, 19:44
В НАТО заявили, что Россия станет сильнее после военной операцииПолитика, 19:31
На Кубе объяснили блэкаут стремлением слишком быстро построить социализмБизнес, 19:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Кении обрушилось многоэтажное здание. ВидеоОбщество, 18:54
Умер заслуженный артист России Анатолий ГридинОбщество, 18:52
«Оренбург» в первом матче Слишковича вырвал ничью у «Крыльев Советов»Спорт, 18:33
Британия и Германия подпишут «исторический оборонный пакт»Политика, 18:10
«Манчестер Сити» на 95-й минуте вырвал победу у предпоследней команды АПЛСпорт, 18:02
BI сообщил о переходе США к новому «экономическому суперциклу»Экономика, 17:57
Прокуратура Москвы спасла 20 кошек из квартиры с высоким уровнем аммиакаОбщество, 17:49