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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев

Путин наградил орденами и медалями российских участников Паралимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Девять чемпионов Игр получат орден Почета, восемь — орден Дружбы, еще 22 спортсмена будут награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством». Всего на Играх в Париже россияне взяли 64 награды
Евгений Торсунов
Евгений Торсунов (Фото: Xiong Qi / XinHua)

Двукратные чемпионы Паралимпийских игр в Париже легкоатлет Андрей Вдовин, пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов награждены орденом Почета. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Спортсменов наградили за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения и проявленные в Париже стойкость и волю к победе.

Также орден Почета получат чемпионы Игр пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Дмитрий Черняев, легкоатлеты Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.

Орден Дружбы вручат Наталии Бутковой, Дарье Лукьяненко (обе — плавание), Александру Костину, Анне Кулинич-Сорокиной, Ивану Ревенко, Хетагу Хинчагову, Алексею Чуркину, Матвею Якушеву (все — легкая атлетика).

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Фото:Global Look Press

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены 13 спортсменов, II степени — девять паралимпийцев.

Российские паралимпийцы выиграли в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

Из российских участников Олимпийских игр в Париже медали выиграли только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Им госнаграды пока не присваивали.

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Паралимпиада-2024 Владимир Путин Андрей Вдовин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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