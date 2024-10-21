Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцев
Двукратные чемпионы Паралимпийских игр в Париже легкоатлет Андрей Вдовин, пловцы Валерия Шабалина и Роман Жданов награждены орденом Почета. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Спортсменов наградили за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения и проявленные в Париже стойкость и волю к победе.
Также орден Почета получат чемпионы Игр пловцы Андрей Калина, Мария Павлова и Дмитрий Черняев, легкоатлеты Владимир Свиридов, Евгений Торсунов и Александр Яремчук.
Орден Дружбы вручат Наталии Бутковой, Дарье Лукьяненко (обе — плавание), Александру Костину, Анне Кулинич-Сорокиной, Ивану Ревенко, Хетагу Хинчагову, Алексею Чуркину, Матвею Якушеву (все — легкая атлетика).
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоены 13 спортсменов, II степени — девять паралимпийцев.
Российские паралимпийцы выиграли в Париже 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Россияне выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.
Из российских участников Олимпийских игр в Париже медали выиграли только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Им госнаграды пока не присваивали.
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