Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

На Паралимпиаде-2024 выступили 88 российских атлетов. Cборной России нет в официальном медальном зачете Игр, но с таким результатом она была бы в нем сейчас на восьмом месте

Фото: Global Look Press

Российские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024 в Париже 64 медали.

Для российских атлетов Паралимпиада в Париже завершилась. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.

Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большую часть наград россияне завоевали в водных видах спорта.

Российской сборной нет в официальном медальном зачете Паралимпиады-2024, но с таким результатом она была бы в нем сейчас на восьмом месте.

В Паралимпийских играх в Париже россияне выступили в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 атлетов, которые выступили в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете. Китайская команда выиграла медальный зачет на летней Паралимпиаде в шестой раз подряд.

Церемония закрытия Паралимпиады состоится 8 сентября в 21:30 (мск) на стадионе «Стад де Франс».