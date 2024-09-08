Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже
Российские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх-2024 в Париже 64 медали.
Для российских атлетов Паралимпиада в Париже завершилась. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.
Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большую часть наград россияне завоевали в водных видах спорта.
Российской сборной нет в официальном медальном зачете Паралимпиады-2024, но с таким результатом она была бы в нем сейчас на восьмом месте.
В Паралимпийских играх в Париже россияне выступили в нейтральном статусе. Всего в заявку вошли 88 атлетов, которые выступили в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, триатлон, настольный теннис и тхэквондо.
Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете. Китайская команда выиграла медальный зачет на летней Паралимпиаде в шестой раз подряд.
Церемония закрытия Паралимпиады состоится 8 сентября в 21:30 (мск) на стадионе «Стад де Франс».
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