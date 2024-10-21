 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин дал российское гражданство капитану «Зенита»

Путин дал российское гражданство капитану «Зенита» Дугласу Сантосу
Также российское гражданство получил канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт и победитель Олимпиады-1988 борец Левон Джулфалакян
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт получили российское гражданство, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации.

Чемпиону Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сантосу 30 лет, он играет за «Зенит» с 2019 года, стал с командой Сергея Семака пятикратным чемпионом России, является капитаном команды.

Пакетту 31 год, он играет в КХЛ с 2022 года — сначала провел сезон в минском «Динамо», а потом перешел в московское. Канадец в 2020 году выиграл Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Оба спортсмена при определенных условиях могут перестать считаться легионерами, что должно освободить дополнительное место для других иностранцев.

Сантос провел последний матч за Бразилию в 2016 году, и при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России, отметили в компании SILA International Lawyers.

Что касается Пакетта, то согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона.

Также российское гражданство получил 60-летний олимпийский чемпион Игр-1988 по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.

Глава «Зенита» отреагировал на сообщение о смене гражданства Сантосом
Спорт
Дуглас Сантос

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев 19 октября отказался комментировать «РБК Спорт» данные о скором получении гражданства Сантосом.

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец назвал получение бразильцем гражданства «позитивным сигналом, что иностранные футболисты хотят остаться в России». «Думаю, у Дугласа хорошие перспективы в России и после карьеры футболиста. Он мог бы работать здесь и тренером», — сказал Бышовец Metaratings.ru.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Дуглас Сантос ХК Динамо Москва греко-римская борьба Бразилия Седрик Пакетт
Материалы по теме
Глава «Зенита» отреагировал на сообщение о смене гражданства Сантосом
Спорт
Сменившая гражданство ученица Плющенко снялась с этапа Гран-при
Спорт
Рекордсмен UFC Чимаев заявил о нежелании менять российское гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
«Цифра брокер» назвал два потенциальных дивидендных сюрприза в 2025 годуИнвестиции, 16:10
Контур.Фокус проведет онлайн-конференцию о безопасном развитии бизнесаПресс-релиз, 16:09
Сергей Шнуров развелся с четвертой женойОбщество, 15:56
«Спартак» проиграл «Адмиралу» в КХЛ, ведя 3:0Спорт, 15:55
В России сократилось число окончивших ординатуру акушеров и терапевтовОбщество, 15:52
Токен криптобиржи dYdX вырос на 20% за сутки. Зачем он нуженКрипто, 15:46
Путин наградил орденами и медалями российских паралимпийцевСпорт, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Иран пожаловался в МАГАТЭ на израильские угрозы ядерным объектамПолитика, 15:37
Больше половины опрошенных россиян не слышали о дискуссии насчет чайлдфриОбщество, 15:15
МИД Турции подтвердил смерть проповедника ГюленаПолитика, 15:13
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жильеНедвижимость, 15:08
Газпромбанк организовал сделку по продаже углеродных единиц за рубежПресс-релиз, 15:08
Президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с ПутинымПолитика, 15:07
«Мы остров зомби»: как кубинцы переживают самый масштабный блэкаутОбщество, 15:07 