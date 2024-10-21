Путин дал российское гражданство капитану «Зенита»
Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт получили российское гражданство, следует из указа президента России, опубликованного на портале правовой информации.
Чемпиону Олимпиады в Рио-де-Жанейро Сантосу 30 лет, он играет за «Зенит» с 2019 года, стал с командой Сергея Семака пятикратным чемпионом России, является капитаном команды.
Пакетту 31 год, он играет в КХЛ с 2022 года — сначала провел сезон в минском «Динамо», а потом перешел в московское. Канадец в 2020 году выиграл Кубок Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Оба спортсмена при определенных условиях могут перестать считаться легионерами, что должно освободить дополнительное место для других иностранцев.
Сантос провел последний матч за Бразилию в 2016 году, и при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России, отметили в компании SILA International Lawyers.
Что касается Пакетта, то согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона.
Также российское гражданство получил 60-летний олимпийский чемпион Игр-1988 по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев 19 октября отказался комментировать «РБК Спорт» данные о скором получении гражданства Сантосом.
Бывший тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец назвал получение бразильцем гражданства «позитивным сигналом, что иностранные футболисты хотят остаться в России». «Думаю, у Дугласа хорошие перспективы в России и после карьеры футболиста. Он мог бы работать здесь и тренером», — сказал Бышовец Metaratings.ru.
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