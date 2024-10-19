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Глава «Зенита» отреагировал на сообщение о смене гражданства Сантосом

Глава «Зенита» отказался комментировать сообщение о смене гражданства Сантосом
Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что бразилец Дуглас Сантос получит гражданство России. Александр Медведев посоветовал дождаться официальной информации
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что бразильский защитник петербургского клуба Дуглас Сантос получит в ближайшее время гражданство России.

«Я еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду», — сказал Медведев «РБК Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что 30-летний бразилец получит российское гражданство и будет иметь возможность выступать за сборную России. Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, подтвердил информацию Карпова.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В составе «сине-бело-голубых» он провел 198 матча, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем национального Кубка и пятикратным победителем Суперкубка России.

Бразилец является капитаном «Зенита».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Александр Медведев Дуглас Сантос смена гражданства
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