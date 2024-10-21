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Организаторов Гран-при «Формулы-1» в США оштрафовали на €500 тыс.

Организаторов Гран-при «Формулы-1» в США на €500 тыс. из-за зрителей на трассе
Зрители выбежали на трассу в Остине, не дождавшись, пока болиды заедут в боксы. Из €500 тыс. штрафа €350 тыс. назначены условно с испытательным сроком до конца следующего сезона
Фото: Mark Sutton / Getty Images
Фото: Mark Sutton / Getty Images

Международная автомобильная федерация (FIA) назначила организаторам этапа «Формулы-1» в американском Остине (штат Техас) штраф в размере €500 тыс. за выход на трассу зрителей, когда болиды еще находились на трассе после гонки, пишет Reuters.

Часть этого штрафа, €350 тыс., назначена условно с испытательным сроком до конца 2026 года.

Стюарды насчитали около 200 человек на финишной линии — они пробрались на трассу с трибуны напротив пит-лейна.

Преждевременное проникновение посторонних на трассу считается серьезным нарушением протоколов безопасности FIA. Организаторы гонки должны до конца года представить план предотвращения подобных нарушений.

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Победителем гонки в Остине стал Шарль Леклер (Ferrari), второе место занял Карлос Сайнс (Ferrari), третье — Макс Ферстаппен (Red Bull).

В этом сезоне США примет еще одну гонку «Формулы-1» — 23 ноября в Лас-Вегасе.

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«Формула-1» США Техас
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