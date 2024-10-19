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На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы. Видео

На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы
На этапе MotoGP в Австралии итальянец Марко Беццекки врезался в испанца Маверика Виньялеса, в результате оба гонщика вылетели с трассы. Итальянец серьезно не пострадал, но был отправлен в больницу для полного обследования
Марко Беццекки
Марко Беццекки (Фото: Robert Cianflone / Getty Images)

Серьезная авария с участием двух гонщиков произошла на этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Австралии.

В одном из поворотов итальянец Марко Беццекки врезался на большой скорости в испанца Маверика Виньялеса, в результате оба гонщика слетели со своих мотоциклов, покатились по асфальту и вылетели с трассы.

На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы. Видео
Video

По итогам этого инцидента с Виньялесом все в порядке, а Беццекки был доставлен на вертолете в больницу в Мельбурне для полного обследования. В аккаунте MotoGP в соцсети Х сообщили, что итальянец не получил переломов или серьезных травм.

Беццекки в нынешнем сезоне занимает 11-е место в общем зачете, Виньялес — седьмое.

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