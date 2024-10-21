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Чемпион Индии обвинил AFC в несправедливых поблажках для клуба Роналду

Чемпион Индии «Мохун Баган» обвинил AFC в поблажках для клуба Роналду
AFC в начале октября исключила индийский клуб из второй Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран, но потом сама перенесла из страны матчи двух команд и встречу сборных. В «Мохун Баган» потребовали относиться ко всем одинаково
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

В индийском клубе «Мохун Баган», который был исключен из второй азиатской Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран, заявили AP, что Азиатская конфедерация (AFC) должна относиться ко всем командам одинаково.

AFC перенесла матч саудовского «Ан-Насра» с тегеранским «Эстеглялем» и игру сборных Ирана и Катара в Дубай, а тебризский «Трактор» и таджикистанский «Равшан» поменялись полями. При этом «Мохун Баган», который не полетел в Иран из-за ракетных обстрелов, 7 октября исключили из второго по уровню азиатского клубного турнира.

«AFC признала нестабильность ситуации в Иране и перенесла или изменила места проведения нескольких игр. Если AFC не применит те же критерии к «Мохун Баган», это будет неравным отношением к командам», — заявили в клубе из Колкаты, который подал апелляцию на свое исключение.

Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран
Спорт

Чемпион Индии прошлого сезона решил не ехать в Тебриз 1 октября, когда Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет, в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

«Ан-Наср» играет в первой Лиге чемпионов AFC в «западной» группе с 11 командами из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Узбекистана, Катара и ОАЭ.

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Анна Сатдинова
Футбол Ан-Наср Иран Криштиану Роналду
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