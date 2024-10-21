Российская теннисистка Эрика Андреева вылетела на старте турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Андреева вылетела на старте турнира в Гуанчжоу

Эрика Андреева в двух сетах уступила сербке Данилович — 4:6, 4:6. Из россиянок в Гуанчжоу осталась только Камилла Рахимова

Эрика Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла на старте турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом более $260 тыс.

Россиянка, занимающая 65-е место в мировом рейтинге, уступила сербке Ольге Данилович (86-я) со счетом 4:6, 4:6.

Эрика Андреева — старшая сестра четвертой ракетки России Мирры Андреевой, которая накануне проиграла Дарье Касаткиной в финале турнира в китайском Нинбо.

Из россиянок в одиночном разряде турнира в Гуанчжоу также сыграет Камилла Рахимова (61-я).

Чемпионка турнира получит 250 рейтинговых очков и более $35 тыс. призовых.