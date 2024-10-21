Российская теннисистка Андреева вылетела на старте турнира в Гуанчжоу
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла на старте турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом более $260 тыс.
Россиянка, занимающая 65-е место в мировом рейтинге, уступила сербке Ольге Данилович (86-я) со счетом 4:6, 4:6.
Эрика Андреева — старшая сестра четвертой ракетки России Мирры Андреевой, которая накануне проиграла Дарье Касаткиной в финале турнира в китайском Нинбо.
Из россиянок в одиночном разряде турнира в Гуанчжоу также сыграет Камилла Рахимова (61-я).
Чемпионка турнира получит 250 рейтинговых очков и более $35 тыс. призовых.
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