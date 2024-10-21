 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российская теннисистка Андреева вылетела на старте турнира в Гуанчжоу

Российская теннисистка Эрика Андреева вылетела на старте турнира в Гуанчжоу
Эрика Андреева в двух сетах уступила сербке Данилович — 4:6, 4:6. Из россиянок в Гуанчжоу осталась только Камилла Рахимова
Эрика Андреева
Эрика Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла на старте турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом более $260 тыс.

Россиянка, занимающая 65-е место в мировом рейтинге, уступила сербке Ольге Данилович (86-я) со счетом 4:6, 4:6.

Эрика Андреева — старшая сестра четвертой ракетки России Мирры Андреевой, которая накануне проиграла Дарье Касаткиной в финале турнира в китайском Нинбо.

Касаткина победила Мирру Андрееву в финале крупного турнира в Китае
Спорт
Дарья Касаткина

Из россиянок в одиночном разряде турнира в Гуанчжоу также сыграет Камилла Рахимова (61-я).

Чемпионка турнира получит 250 рейтинговых очков и более $35 тыс. призовых.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Эрика Андреева
Материалы по теме
Россиянка Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира
Спорт
Тренер Медведева назвал смешной просьбу уйти из тенниса из-за неудач
Спорт
Российская теннисистка выиграла крупный турнир в Китае в парном разряде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Продюсера Роднянского заочно приговорили к 8,5 годам за фейки об армииПолитика, 14:38
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:36
Власти Белоруссии разблокировали онлайн-кинотеатр OkkoБизнес, 14:36
Путин дал российское гражданство капитану «Зенита»Спорт, 14:34
Эстония решила установить на границе с Россией буи с лезвиямиПолитика, 14:34
Рынок аренды элитных загородных домов упал на фоне стабильного спросаНедвижимость, 14:32
«Яндекс» назвал районы с наибольшим ростом спроса на аренду в МосквеНедвижимость, 14:27
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В РЖД объявили маршрут и дату отправки «Поезда Деда Мороза»Общество, 14:26
Организаторов Гран-при «Формулы-1» в США оштрафовали на €500 тыс.Спорт, 14:19
ЦБ предложил Минфину ввести универсальный QR-кодЭкономика, 14:18
Как частные инвесторы развивают городской транспортОтрасли, 14:13
Референдум о евроинтеграции в Молдавии проверит Конституционный судПолитика, 13:59
Каким бывает картинг: рассказываем о самом массовом виде автоспортаAutonews, 13:59
Чемпион Индии обвинил AFC в несправедливых поблажках для клуба РоналдуСпорт, 13:57