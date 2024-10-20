Касаткина победила Мирру Андрееву в финале турнира WTA-500 в Нинбо

Касаткина победила Мирру Андрееву в финале крупного турнира в Китае

Матч завершился победой первой ракетки России со счетом 6:0, 4:6, 6:4. У Касаткиной второй титул в шести финалах сезона

Дарья Касаткина (Фото: Emmanuel Wong / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина завоевала второй трофей в сезоне, победив на турнире WTA-500 в китайском Нинбо 17-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву.

Матч завершился со счетом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

Соперницы обеих россиянок, испанка Паула Бадоса и чешка Каролина Мухова, снялись с полуфиналов из-за травм.

В live-версии рейтинга WTA Андреева поднялась с 19-го на 16-е место, Касаткина — на 9-е. Касаткина последний раз была в топ-10 в июле прошлого года.

Касаткина в этом сезоне в шестой раз играла в финале турнира WTA, ранее она взяла титул только в английском Истборне.

Андреева в этом году выиграла турнир в Румынии и серебро на Олимпиаде в парном разряде с Дианой Шнайдер, а также дошла до полуфинала «Ролан Гаррос».

Чемпионка турнира в Нинбо получит 500 рейтинговых очков и более $140 тыс. призовых, финалистка — 325 очков и $87 тыс.