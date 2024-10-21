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Эксклюзив

«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому

«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников заявил, что отказ инициирован клубом
Александр Мостовой
Александр Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Московский «Спартак» отказал в стажировке Александру Мостовому, сообщил ТАСС начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников.

«Мы попросили «Спартак», чтобы Александру организовали стажировку, но потом «Спартак» в ней отказал. По-моему, Александр дал какое-то интервью, после этого «Спартак» отказал. Академия РФС договорилась со «Спартаком», но стажировки не будет», — сказал Овчинников.

Также специалист отметил, что Академия РФС поможет Мостовому в вопросе будущей стажировки.

В «Спартаке» ответили «РБК Спорт», что стажировка Мостового отменилась по инициативе клуба. «Мы уведомили об этом РФС еще в начале месяца. Желаем ветерану скорейшего выздоровления», — заявили там.

Источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией, пояснил, что «Спартак» пошел на такой шаг после слов Мостового в программе «На два слова» во «ВКонтакте». «Станкович чем лучше Мостового? Ну, я думаю, ничем не лучше. Но Станкович хотя бы футбольный человек. Но зачем брать какого-то заезжего серба, когда есть свои? Это же не только Станкович, можно другие фамилии назвать. То есть ничем, просто лотерея? Да, лотерея», — сказал он.

В конце сентября Мостовой сообщил, что в октябрьскую паузу на матчи сборных рассчитывает пройти тренерскую стажировку у «красно-белых». «Какие могут быть ожидания, приехал, посмотрел тренировку. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — сказал Мостовой, подразумевая под словами «футбольный человек» главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

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