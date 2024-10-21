Бывший игрок сборной России Жирков рассказал о тратах в ₽1 млн в месяц

Свои траты он объяснил тем, что его трое детей учатся в платной школе и ему приходится «много отдавать» за нее

Юрий Жирков (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков заявил, что тратит в месяц около 1 млн руб. Об этом он сообщил «Матч ТВ», комментируя слова игрока «Зенита» Евгения Латышонка. На прошлой неделе последний в интервью «Советскому спорту» назвал сумму 30 тыс. руб. в месяц для комфортной жизни в Санкт-Петербурге.

«30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей. У меня трое детей учатся в платной школе, только за нее приходится много отдавать, — сказал Жирков.

В начале октября футболист «Спартака» Никита Чернов в интервью «РБК Спорт» признался, что тратит в месяц 600–700 тыс. руб. В марте полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал «Спорт-Экспрессу», что для комфортной жизни в Испании ему необходимо €2 тыс. (около 200 тыс. руб.). Боснийский футболист «Оренбурга» Иван Башич заявлял «РБ Спорт», что ему нужно около €1 тыс. в месяц. Также главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что, если потратит за месяц больше €500 (около 50 тыс. руб.), это уже будет много.