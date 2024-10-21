Россиянка Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток мира

Арина Соболенко из Белоруссии вернула себе первую строчку, сместив Игу Свёнтек из Польши. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф

Арина Касаткина (Фото: Han Yan / Global look press)

Россиянка Дарья Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток планеты, следует из обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Касаткина поднялась с 11-й на девятую строчку. Таким образом, она вернулась в топ-10 впервые с лета прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря победе над Миррой Андреевой в финале турнира в китайском Нинбо. В число 20 сильнейших теннисисток из россиянок входят Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16-е место) и Андреева (17-е место).

Арина Соболенко из Белоруссии вернула себе первую строчку, сместив Игу Свёнтек из Польши. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф. Таким образом, Соболенко второй раз в карьере стала первой ракеткой мира. До этого она занимала верхнюю строчку на протяжении восьми недель, с 11 сентября по 5 ноября 2023 года.

27-летняя Касаткина — победительница восьми турниров WTA (из них семь в одиночном разряде). Ее лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.