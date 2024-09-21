Пилота Ferrari Сайнса оштрафовали за то, что он перебежал трассу после аварии

Пилота Ferrari оштрафовали за то, что он перебежал трассу после аварии

Карлос Сайнс разбил болид в квалификации Гран-при Сингапура, после чего самостоятельно из него выбрался и, не получив разрешения стюардов, перебежал трассу, чтобы вернуться в боксы. За это его оштрафовали на €25 тыс.

Карлос Сайнс (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала испанского пилота Ferrari Карлоса Сайнса после аварии в квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте FIA.

Сайнс разбил болид в третьем сегменте, после чего самостоятельно из него выбрался и, не получив разрешения стюардов, перебежал трассу, чтобы вернуться в боксы. Спортивный регламент такие действия запрещает.

Испанец был в итоге оштрафован на €25 тыс. (половина суммы — условно до конца года).

Квалификацию выиграл британский пилот команды McLaren Ландо Норрис. Сайнс будет стартовать десятым.

Гонка Гран-при Сингапура пройдет 22 сентября, начало — в 15:00 мск.