Норрис выиграл пятую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»
Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 18-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
24-летний Норрис выиграл шестой поул в карьере и пятый в нынешнем сезоне.
Вторым будет стартовать действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — британец Льюис Хэмилтон (Mercedes).
Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 313 очками, на втором месте — Норрис (254), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (235), который в квалификации стал девятым.
Гонка Гран-при Сингапруа пройдет 22 сентября, начало — в 15:00 мск.
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