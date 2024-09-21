Норрис выиграл пятую в сезоне квалификацию в «Формуле-1»

В квалификации Гран-при Сингапура действующий чемпион и лидер сезона Макс Ферстаппен занял второе место, уступив своему главному сопернику из McLaren

Ландо Норрис (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 18-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

24-летний Норрис выиграл шестой поул в карьере и пятый в нынешнем сезоне.

Вторым будет стартовать действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — британец Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 313 очками, на втором месте — Норрис (254), на третьем — монегаск Шарль Леклер из Ferrari (235), который в квалификации стал девятым.

Гонка Гран-при Сингапруа пройдет 22 сентября, начало — в 15:00 мск.