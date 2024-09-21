СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2 после первого периода

СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2

Встреча завершилась со счетом 4:3. Нижегородский клуб проиграл четвертый матч подряд

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (35-я минута), Сергей Плотников (36, 43) и Григорий Кузьмин (53). У проигравших отличились Владислав Фирстов (5, 12) и Максим Летунов (56).

Подопечные Игоря Ларионова проиграли четвертый матч подряд.

СКА набрал девять очков в семи матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с пятью очками в восьми встречах расположилось на девятой строчке.

В следующем матче СКА 23 сентября примет омский «Авангард», «Торпедо» днем позже в гостях сыграет с китайским «Куньлунем».

Другие результаты дня:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ;

«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 4:1.