СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, уступая со счетом 0:2
Петербургский СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (35-я минута), Сергей Плотников (36, 43) и Григорий Кузьмин (53). У проигравших отличились Владислав Фирстов (5, 12) и Максим Летунов (56).
Подопечные Игоря Ларионова проиграли четвертый матч подряд.
СКА набрал девять очков в семи матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с пятью очками в восьми встречах расположилось на девятой строчке.
В следующем матче СКА 23 сентября примет омский «Авангард», «Торпедо» днем позже в гостях сыграет с китайским «Куньлунем».
Другие результаты дня:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ;
«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 4:1.
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