Чемпион КХЛ прервал серию из четырех поражений

«Металлург» победил «Нефтехимик» в КХЛ, прервав серию из четырех поражений

«Металлург» смог обыграть «Нефтехимик» только в серии буллитов. Магнитогорцы набрали четыре очка в семи матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции

Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. По буллитам «Металлург» выиграл со счетом 4:3, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

«Металлург», чемпион КХЛ прошлого сезона, прервал серию из четырех поражений.

«Металлург» набрал четыре очка в семи матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» девять очков в восьми играх и четвертая строчка.

В следующем матче «Металлург» 23 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» днем позже дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».