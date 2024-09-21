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Чемпион КХЛ прервал серию из четырех поражений

«Металлург» победил «Нефтехимик» в КХЛ, прервав серию из четырех поражений
«Металлург» смог обыграть «Нефтехимик» только в серии буллитов. Магнитогорцы набрали четыре очка в семи матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»
Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. По буллитам «Металлург» выиграл со счетом 4:3, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

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«Металлург», чемпион КХЛ прошлого сезона, прервал серию из четырех поражений.

«Металлург» набрал четыре очка в семи матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» девять очков в восьми играх и четвертая строчка.

В следующем матче «Металлург» 23 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» днем позже дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Нефтехимик
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