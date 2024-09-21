Чемпион КХЛ прервал серию из четырех поражений
Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. По буллитам «Металлург» выиграл со счетом 4:3, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.
«Металлург», чемпион КХЛ прошлого сезона, прервал серию из четырех поражений.
«Металлург» набрал четыре очка в семи матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» девять очков в восьми играх и четвертая строчка.
В следующем матче «Металлург» 23 сентября примет уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик» днем позже дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
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