Футболист сборной России Чалов забил дебютный гол за ПАОК
Футболисты ПАОКа обыграли «Волос» со счетом 4:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Греции.
В составе победителей голы забили Штефан Шваб (24-я минута, с пенальти), Томас Мург (54), Тайсон (60) и Федор Чалов (90). У проигравших отличился Жуниор Мендьета (57).
Нападающий сборной России Чалов вышел на замену на 67-й минуте и забил свой дебютный гол за ПАОК (в восьмом матче).
Этот гол Чалова получился курьезным. Вратарь «Волоса» выбивал мяч, но попал в россиянина. После этого мяч влетел в сетку ворот.
В греческий клуб 26-летний Чалов перешел в начале августа из ЦСКА.
ПАОК набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
В следующем туре ПАОК 29 сентября примет «Арис».
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