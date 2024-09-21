Футболист сборной России Чалов забил дебютный гол за ПАОК

Бывший форвард ЦСКА отличился в матче против «Волоса». Гол получился курьезным. Вратарь соперника выбивал мяч, но попал в россиянина — после этого мяч влетел в сетку

Федор Чалов (в центре) (Фото: Global Look Press)

Футболисты ПАОКа обыграли «Волос» со счетом 4:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата Греции.

В составе победителей голы забили Штефан Шваб (24-я минута, с пенальти), Томас Мург (54), Тайсон (60) и Федор Чалов (90). У проигравших отличился Жуниор Мендьета (57).

Нападающий сборной России Чалов вышел на замену на 67-й минуте и забил свой дебютный гол за ПАОК (в восьмом матче).

Этот гол Чалова получился курьезным. Вратарь «Волоса» выбивал мяч, но попал в россиянина. После этого мяч влетел в сетку ворот.

В греческий клуб 26-летний Чалов перешел в начале августа из ЦСКА.

ПАОК набрал 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

В следующем туре ПАОК 29 сентября примет «Арис».