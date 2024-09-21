«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» в КХЛ и вышла в лидеры Востока

Встреча завершилась со счетом 3:1. Новосибирский клуб выиграл пятый матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «красно-белых»

Голкипер «Спартака» Патрик Рыбар (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Тревор Мерфи (15-я минута), Владимир Бутузов (26) и Максим Карпов (54). У проигравших отличился Андрей Локтионов (6).

У «Спартака» прервалась серия из трех побед, «Сибирь» выиграла пятый матч подряд.

«Спартак» набрал девять очков в шести матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 10 очками в восьми встречах поднялась на первое место на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с челябинским «Трактором», «Сибирь» днем позже примет «Сочи».