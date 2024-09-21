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Шнайдер победила первую ракетку Украины и вышла в полуфинал в Сеуле

Шнайдер победила первую ракетку Украины Костюк и вышла в полуфинал в Сеуле
Российская теннисистка обыграла Марту Костюк со счетом 7:6 (9:7), 6:3. За выход в финал она поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Сеуле.

В 1/4 финала 20-летняя россиянка, посеянная на турнире под четвертым номером, победила Марту Костюк, 18-ю ракетку мира и первую ракетку Украины, со счетом 7:6 (9:7), 6:3.

Ее следующей соперницей будет соотечественница Дарья Касаткина (13-й номер рейтинга WTA), которая в четвертьфинале прошла британку Эмму Радукану (6:1, отказ).

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Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На недавней Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.

Во втором полуфинале сыграют россиянка Вероника Кудерметова (44) и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (17).

Полуфинальные матчи пройдут позднее в субботу.

Турнир в Сеуле завершится 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.

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