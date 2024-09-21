Шнайдер победила первую ракетку Украины и вышла в полуфинал в Сеуле
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA в Сеуле.
В 1/4 финала 20-летняя россиянка, посеянная на турнире под четвертым номером, победила Марту Костюк, 18-ю ракетку мира и первую ракетку Украины, со счетом 7:6 (9:7), 6:3.
Ее следующей соперницей будет соотечественница Дарья Касаткина (13-й номер рейтинга WTA), которая в четвертьфинале прошла британку Эмму Радукану (6:1, отказ).
Шнайдер занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На недавней Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде.
Во втором полуфинале сыграют россиянка Вероника Кудерметова (44) и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (17).
Полуфинальные матчи пройдут позднее в субботу.
Турнир в Сеуле завершится 22 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов