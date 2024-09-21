Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-Файеда

По словам Гауте Хаугенеса, в клубе знали, что покойному миллиардеру «нравились молодые блондинки», поэтому футболисткам не разрешалось оставаться с ним наедине. Ранее более 20 женщин обвинили Аль-Файеда в изнасилованиях

Мухаммед Аль-Файед (Фото: Ian Walton / Getty Images)

Бывший главный тренер женской команды «Фулхэма» Гауте Хаугенес рассказал Би-би-си, что в команде принимались дополнительные меры предосторожности для защиты футболисток от бывшего владельца клуба Мухаммеда Аль-Файеда.

Норвежец, который возглавлял команду с 2001 по 2003 год, отметил, что сотрудники клуба знали, что покойному миллиардеру «нравились молодые блондинки». По его словам, футболисткам не разрешалось оставаться наедине с Аль-Файедом.

Ранее Би-би-си выпустил документальный фильм, в котором экс-владельца универмага Harrods Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях более 20 бывших сотрудниц компании.

«Я вчера, конечно, прочитал все газеты, и, честно говоря, это не самый большой сюрприз. Мы знали, что ему нравятся молодые блондинки. Поэтому мы просто сделали так, чтобы такие ситуации не возникали. Мы защищали футболисток», — сказал Хаугенес.

В самом «Фулхэме» заявили, что глубоко обеспокоены обвинениями в адрес Аль-Файеда. «Мы искренне сочувствуем женщинам, которые поделились своим опытом. Мы находимся в процессе установления того, пострадал ли кто-либо в клубе. Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанным с этими обвинениями, мы призываем их связаться с клубом или с полицией», — сказано в заявлении «Фулхэма».

Египетский миллиардер Аль-Файед переехал в Лондон в 1960-х годах. Он приобрел один из крупнейших универмагов в Великобритании Harrods в 1985 году. В 1997 году бизнесмен купил футбольный клуб «Фулхэм».

В 2010 году Аль-Файед продал Harrods компании Qatar Holdings, а спустя три года продал «Фулхэм» американскому бизнесмену Шахиду Хану.

Миллиардер скончался в августе прошлого года в Лондоне в возрасте 94 лет, спустя 26 лет после гибели своего сына Доди Аль-Файеда в одной аварии с принцессой Дианой.