 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-Файеда

По словам Гауте Хаугенеса, в клубе знали, что покойному миллиардеру «нравились молодые блондинки», поэтому футболисткам не разрешалось оставаться с ним наедине. Ранее более 20 женщин обвинили Аль-Файеда в изнасилованиях
Мухаммед&nbsp;Аль-Файед
Мухаммед Аль-Файед (Фото: Ian Walton / Getty Images)

Бывший главный тренер женской команды «Фулхэма» Гауте Хаугенес рассказал Би-би-си, что в команде принимались дополнительные меры предосторожности для защиты футболисток от бывшего владельца клуба Мухаммеда Аль-Файеда.

Норвежец, который возглавлял команду с 2001 по 2003 год, отметил, что сотрудники клуба знали, что покойному миллиардеру «нравились молодые блондинки». По его словам, футболисткам не разрешалось оставаться наедине с Аль-Файедом.

Ранее Би-би-си выпустил документальный фильм, в котором экс-владельца универмага Harrods Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях более 20 бывших сотрудниц компании.

Умер миллиардер из Египта, отец возлюбленного принцессы Дианы Аль-Файед
Общество
Мохаммед Аль-Файед

«Я вчера, конечно, прочитал все газеты, и, честно говоря, это не самый большой сюрприз. Мы знали, что ему нравятся молодые блондинки. Поэтому мы просто сделали так, чтобы такие ситуации не возникали. Мы защищали футболисток», — сказал Хаугенес.

В самом «Фулхэме» заявили, что глубоко обеспокоены обвинениями в адрес Аль-Файеда. «Мы искренне сочувствуем женщинам, которые поделились своим опытом. Мы находимся в процессе установления того, пострадал ли кто-либо в клубе. Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанным с этими обвинениями, мы призываем их связаться с клубом или с полицией», — сказано в заявлении «Фулхэма».

Египетский миллиардер Аль-Файед переехал в Лондон в 1960-х годах. Он приобрел один из крупнейших универмагов в Великобритании Harrods в 1985 году. В 1997 году бизнесмен купил футбольный клуб «Фулхэм».

В 2010 году Аль-Файед продал Harrods компании Qatar Holdings, а спустя три года продал «Фулхэм» американскому бизнесмену Шахиду Хану.

Миллиардер скончался в августе прошлого года в Лондоне в возрасте 94 лет, спустя 26 лет после гибели своего сына Доди Аль-Файеда в одной аварии с принцессой Дианой.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Великобритания ФК Фулхэм
Материалы по теме
Эстонская фигуристка рассказала, что стала жертвой изнасилования
Спорт
Российская фигуристка рассказала о попытках суицида и изнасилования
Спорт
Снятого с Игр-2024 тренера обвинили в изнасиловании 18-летней спортсменки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человекПолитика, 11:43
Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-ФайедаСпорт, 11:39
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТПОбщество, 11:33
Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»Политика, 11:31
Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела WildberriesБизнес, 11:24
Умер народный артист России Владислав ВерестниковОбщество, 11:22
Минтранс не поддержал создание в России саморегулируемого авиатаксиБизнес, 11:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024»Политика, 10:52
Лидер группы «Ногу свело» не смог оспорить в суде статус иноагентаПолитика, 10:38
Шнайдер победила первую ракетку Украины и вышла в полуфинал в СеулеСпорт, 10:35
Жертвой обстрела Горловки ВСУ стал водитель автобусаПолитика, 10:33
В Тихорецком районе открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУПолитика, 10:11
В Тверской области перекрыли участок трассы М-9 после атаки БПЛАОбщество, 10:08
Экс-тренера «Спартака» уволили из испанского клуба спустя три месяцаСпорт, 10:07