Новичок РПЛ объявил о переходе лучшего бомбардира сезона 2021/22

Гамид Агаларов последние два сезона выступал в «Ахмате», а в среду подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», которое в этом сезоне впервые играет в РПЛ

Гамид Агаларов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лучший бомбардир РПЛ в сезоне 2021/22 Гамид Агаларов перешел из грозненского «Ахмата» в махачкалинское «Динамо», подписав долгосрочный контракт. Об этом сообщила пресс-служба дагестанской команды.

Агаларов начинал карьеру в махачкалинском «Анжи». С 2020 года играл за «Уфу», которая в 2022-м вылетела из РПЛ. В сезоне 2021/22 Агаларов забил 19 мячей в 29 матчах.

Последние два сезона Агаларов провел в «Ахмате».

«Динамо» в пяти турах набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Динамо» играет в топ-дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году.