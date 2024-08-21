Новичок РПЛ объявил о переходе лучшего бомбардира сезона 2021/22
Лучший бомбардир РПЛ в сезоне 2021/22 Гамид Агаларов перешел из грозненского «Ахмата» в махачкалинское «Динамо», подписав долгосрочный контракт. Об этом сообщила пресс-служба дагестанской команды.
Агаларов начинал карьеру в махачкалинском «Анжи». С 2020 года играл за «Уфу», которая в 2022-м вылетела из РПЛ. В сезоне 2021/22 Агаларов забил 19 мячей в 29 матчах.
Последние два сезона Агаларов провел в «Ахмате».
«Динамо» в пяти турах набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.
«Динамо» играет в топ-дивизионе впервые в своей истории, клуб был основан в 1927 году.
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